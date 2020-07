The Dark Pictures: Little Hope-trailer avslører Halloween-slipp

Du ser på Annonser

For omtrent en måned siden måtte Supermassive Games bare innse at The Dark Pictures: Little Hope ikke ville bli klart i løpet av sommeren, og utsatte det til "høsten". Med det vage lanseringsvinduet ante nok mange hva et av alternativene var. Det blir selvsagt den endelige datoen også.

Siden Halloween er på en lørdag i år kan britene nemlig avsløre at The Dark Pictures: Little Hope vil lanseres den 30. oktober. Dette gjør de med en ny trailer som gjør det klart at vi kan glede oss til både skrekk og død, så at de nevner inspirasjonskilder som The Witch, Season of the Witch, Blair Witch, Hellbound Heart, Hellraiser, It Follows og The Omen bør ikke overraske.