The Dark Pictures: Switchback VR viser 10 minutter med gameplay

Supermassive Games' The Dark Pictures: Switchback VR kommer altså ikke til å rekke lanseringen av PlayStation VR2 neste uke, men det er bare en måned unna. Derfor er det på tide å vise oss hvorfor både Sony og utviklerne har fremhevet spillet så mye i det kommende headsettets markedsføring.

Dette gjøres med en 10 minutters spillpresentasjon som både viser og forklarer hvordan The Dark Pictures: Switchback VR bruker flere av PS VR2s nye funksjoner for å ta både innlevelsen og skremmingen til et helt nytt nivå. Det inkluderer å spore øynene dine, få deg til å føle hva som skjer både i hodet og hendene, og åpenbart by på langt bedre grafikk og lyddesign enn Until Dawn: Rush of Blood.