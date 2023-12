HQ

Hvor går grensen mellom oppblåste PR-klisjeer som en del av effektiv markedsføring og direkte løgn, som til syvende og sist bør kategoriseres under "falsk markedsføring" og dermed være direkte straffbart? Dette spørsmålet har dukket opp gjentatte ganger i løpet av de siste ti årene i vår fantastiske spillbransje, og det er selvsagt flere parametere å ta hensyn til når man skal forklare hvor man står i denne saken. Jeg husker selvsagt da den tidligere Sony-sjefen skrøt av at PS2 var som å plugge hjernen din inn i The Matrix, eller at PS3 enkelt kunne gjengi spill med 120 FPS. Jeg husker da teamet bak Fable markedsførte spillet som uendelig mye større og mer dynamisk enn noe annet rollespill noensinne, og da Guerrilla Games viste frem Killzone 2 ved hjelp av et forhåndsrendert filmklipp som først ble hevdet å være "sanntidsgjengitt", men som viste seg å være en bløff.

De siste årene har det ikke blitt stort bedre. Vi husker alle hvor utrolig lovende Segas hyperambisiøse Aliens: Colonial Marines så ut på forhånd, og hvor spente vi var på lanseringen. Det ferdige produktet inneholdt knapt en liten prosentandel av det som var lovet, og Sega ble saksøkt og tvunget til å betale store bøter til dem som kjøpte spillet på falske premisser eller direkte løgn. Det samme gjaldt selvfølgelig for det polske Witcher-huset CD Projekts mye omtalte actionrollespill Cyberpunk 2077, som inneholdt ca. 40 % av alle funksjonene og systemene som var lovet på forhånd, akkurat som Microsoft markedsførte Forza Motorsport (2023) som "100 % bygget fra bunnen av" når det egentlig bare var et polert Forza Motorsport 7 med mange polygonmodeller (bilene) hentet fra det 15 år gamle Forza 3 (og Forza 4).

Hvor går grensen mellom smart og effektiv markedsføring og direkte løgn? Det russiske indie-studioet Fntastic stilte seg sikkert dette spørsmålet under utviklingen av det nylig lanserte The Day Before, men bestemte seg et sted på veien for at alt er lov. Alle midler. Alle metoder. Alle måter. Og det var det de gjorde derfra. I løpet av de siste to årene har vi gamere fått små, deilige smakebiter av det som i utgangspunktet ble markedsført som et The Last of Us-duftende online-rollespill. En gigantisk, helt åpen online-verden gjennomsyret av intrikate og dype rollespillsystemer der din og dine venners oppgave er å forsøke å overleve en zombieinfisert post-apokalypse med alle midler. I løpet av det siste halvåret har det stormet rundt dette prosjektet, som ble beskyldt for å være ren svindel, et regelrett The Last of Us-plagiat og på et tidspunkt ble det helt fjernet fra Steam, noe utviklerne skyldte på navneproblemer og opphavsrettsproblemer.

Dette er en annonse:

The Day Before er nå utgitt via "early access", det koster £40 via Steam og har vært i fokus for nesten alle streamere i løpet av helgen, ettersom markedsføringen av selve spillet har vært svært effektiv og på mange måter smart designet. Jeg har tilbrakt to dager med Fntastics ambisiøse MMO og har kommet til en viktig og definitiv konklusjon: Spillet var og er en ren og skjær svindel. En smart, men nå gjennomskuelig måte for en gruppe begrensede spillutviklere å håve inn maksimale investeringer fra ulike interessenter (og spillere) via falske trailere og iscenesatt bullshit, for så å skylde på tidspress eller tøff konkurranse.

The Day Before er ikke et onlinerollespill. Ikke i nærheten engang. Det er elementer av et rollespillsystem innebygd her, mest sannsynlig kun for å vise frem listig utvalgte bilder til utgivelsen, men disse elementene utnyttes ikke og er dårlig forankret i resten av innholdet, som i det store og hele føles AI-skapt og som en skikkelig dårlig vits. Du spiller en navnløs overlevende som i et ødelagt USA flere uker etter kollapsen må forsøke å overleve zombiene som vandrer rundt i gatene. Opplegget er nesten identisk med Extraction-spill som Escape From Tarkow eller Cryteks Hunt: Showdown. Her er det ingen online rollespillkomponent, ingen systemer for å bygge laug og grupper, og spillverdenen er verken åpen eller stor. Den er begrenset, liten og håpløst tom. Til tider føles det nesten parodisk med tanke på hvordan alle trailerne for dette har sett ut. The Day Before i trailerform har sett ut som den perfekte, nydelige blandingen av The Last of Us og The Division, mens spillet jeg tilbrakte en skikkelig trist helg i helvete med, ser mer ut som en slags hjemmelaget mini-mod av State of Decay.

Dette er en annonse:

Early access betyr som vi alle vet (og forstår) tidlig tilgang til et spill som ennå ikke er ferdig, men med tanke på at utviklere som Russian Fntastic tar £40 for produktet sitt, føler jeg alltid at det er mer enn legitimt å gi en vurdering til et slikt produkt, selv om det som regel er noen mindre tekniske problemer med titlene som slippes i dette formatet. Men The Day Before er ikke "litt buggy" og inneholder ikke bare "noen få bugs", men er en eneste stor bug. The Day Before fungerer ikke som et spill. Det fryser og krasjer, kaster lagringsfiler, tvinger meg som spiller til å starte på nytt igjen og igjen, får meg som spiller til å plutselig bli to etasjer høy og oppblåst, får meg til å sette meg fast i bakken og skli rundt som et vanlig gammelt bondetæppe, og alt derimellom. Dette er ikke en betaversjon av et kommende spill, dette er et hastig sammenskrudd svindelprosjekt der utviklerne har løyet, jukset og svindlet spillere og investorer for penger, og siden det "ferdige" produktet ikke holder et eneste løfte, er det lett for meg å avvise det i sin helhet. Dette var ikke et spill i utgangspunktet. Det var en svindel, og det faktum at Fntastic annonserte at de la ned virksomheten bare fire dager etter lanseringen, sier alt.