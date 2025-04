The Division 2: Battle for Brooklyn - Ny DLC tar deg tilbake til New York 27. mai

HQ

Endelig har alle The Division 2 -spillere noe nytt og spennende å se frem til. Ubisoft har nettopp løftet forhenget for den nye utvidelsen Battle for Brooklyn, som tar oss tilbake til New York 27. mai. Som navnet antyder, er Brooklyn åstedet for begivenheten, der spillerne kan utforske en rekke nye områder, blant annet Brooklyn Heights og Dumbo.

Kampanjen kan spilles både alene og sammen med venner, og fortellingen kretser rundt Cleaners og Rikers, som vil by på nye og spennende utfordringer for både nye og erfarne spillere. I hvert fall hvis vi skal tro det som ble vist. I tillegg vil en oppdatert versjon av Smart Cover bli introdusert med utvidelsen, med en rekke nye offensive og defensive muligheter. Den vil også være tilgjengelig i både PvE og PvP.

For de som allerede eier The Division 2, er det mulig å legge til Battle for Brooklyn på ønskelisten fra 24. april. Utvidelsen er inkludert gratis for de som allerede har Gold eller Ultimate utgavene av The Division 2. Sjekk ut hele videoen nedenfor.

Vil du gi Battle for Brooklyn en sjanse?