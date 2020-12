The Division 2 blir bedre på PlayStation 5 og Xbox Series i februar

Du ser på Annonser

Gjengen i Massive Entertainment snakket i hovedsak om The Division 2 sin tolvte store oppdatering i gårsdagens State of the Game-sending. Dermed vet vi at oppdateringen som slippes den 8. desember endelig vil bringe Optimization-stasjoner til spillet slik at det blir lettere å få maks ut av våpen og utstyr, nye utfordringer og bedre belønninger i The Summit, muligheten til å plukke opp turrets og lignende for kortere nedkjøling, økning av bærekapasiteten fra 50 til 150, bruk av masker uansett hvor man er og mer.

Samtidig bekreftet de en gang for alle at spillet vil oppgraderes på PlayStation 5 og Xbox Series-familien. Om alt går som planlagt vil dette skje den 2. februar. Siden den oppdateringen fortsatt er et stykke unna ønsket de i hovedsak kun å si at de sterkeste konsollene da vil kunne kjøre i 4K og 60 bilder i sekundet, men bare det høres meget bra ut i mine ører. Mindre pop-in, bedre skygge- og lyssetting og lignende får eventuelt bare være ekstra hyggelige forbedringer.