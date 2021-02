The Division 2 får flere utvidelser før Star Wars

Du ser på Annonser

Selv om svenske Massive Entertainment er et...massivt studio forventet de fleste at studioet ville legge The Division 2 bak seg da det annonserte Star Wars-spillet sitt. Utviklerne la ikke skjul på det heller ved å si at oppdatering 12 ville bli spillets siste store, men atter en gang har den ivrige spillerbasen gjort sitt for at planene endres.

Massive sier nå at The Division 2 helt sikkert vil få mer innhold i år, og uten å røpe mer at den første utvidelsen ikke er altfor langt unna heller. Samtidig kan vi forvente noen oppdateringer i nærmeste fremtid som fikser PlayStation 5-utgaven og ustabiliteten mange har opplevd på alle plattformene i det siste.