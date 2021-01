The Division-skaperne lager Star Wars-spill

I går fikk vi bekreftet at Wolfenstein: The New Order-skaperne lager et Indiana Jones-spill etter at jeg hintet til både det og mange Star Wars-spill på

tirsdag. Det stopper uansett ikke der.

Nå har nemlig Lucasfilm Games og Ubisoft avslørt at Massive Entertainment, skaperne av The Division 2 og det kommende Avatar-spillet, jobber på et stort Star Wars-spill. Julian Gerighty og utviklergruppen hans er fortsatt i en ekstremt tidlig fase, så foreløpig ønsker de bare å si at historien vil være helt original og at open-world-spillet vil bruke den fremragende Snowdrop-motoren vi kjenner fra både The Division og South Park: The Stick of Truth.

Dette er uansett mer enn nok til å vekke min interesse, og da spesielt siden annonseringen får det til å virke som om EA sin eksklusive avtale om å lage Star Wars-spill tydeligvis er ved veis ende lenge før 2023. Dermed er døren åpen for å se andre utviklere prøve seg i den fantastiske universet, så det er bare å komme med ønsker.

Hva synes du om at Ubisoft nå får lage et Star Wars-spill, og hvilke andre utviklere vil du gjerne skal få sjansen?