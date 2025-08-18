The Division 2 hint om ny, snøkledd utvidelse

HQ

Det ser ut som vinteren er i ferd med å slå til The Division 2 med full kraft. I forkant av Gamescom har Ubisoft ertet fansen på X med et bilde av en ensom soldat som vandrer gjennom en snødekt by. Bildet kommer med meldingen :

"SHD-skannere plukket opp uvanlig aktivitet. Etterretning ankommer Gamescom. Hold dere kalde, agenter."

For alle som husker det originale The Division, vekker dette utvilsomt noen iskalde minner. Det første spillet, som ble utgitt i 2016, fant sted i et frossent, post-pandemisk New York, en setting som spilte en stor rolle i spillets identitet og atmosfære. Da The Division 2 ble lansert i 2019, tok det svenske studioet Massive i stedet spillerne med til et stekende solfylt Washington D.C., noe som ga en helt annen visuell smak.

Siden den gang har spillet fått både mindre DLC-drops og to større utvidelser, men kjerneopplevelsen har forblitt den samme. Hvorvidt denne nye teaseren antyder at vinteren kommer tilbake med full styrke, gjenstår å se. Det som er klart er at Ubisoft holder tilbake detaljene til Gamescom starter denne uken. Om det er en storstilt utvidelse eller bare en tidsbegrenset begivenhet, er fortsatt et mysterium.

Håper du at vinteren gjør sitt comeback i The Division?