The Division 2s neste DLC er kjent som Battle for Brooklyn

HQ

For noen dager siden bekreftet Ubisoft og Massive at den neste The Division 2 DLC ikke vil bli lansert i løpet av spillets sjette år, ettersom utvikleren trenger mer tid til å avgrense opplevelsen før de legger den i hendene på fansen. Nå, etter en nylig livestream relatert til Year 6 Season 3, har litt ekstra informasjon om denne DLC blitt delt.

Vi vet nå at det vil bli kalt Battle for Brooklyn og at det vil debutere en gang i 2025. Ingen fast dato er gitt ennå, men et nøkkelkunstbilde ble også delt, og ertet hva fansen kan være i vente når DLC gjør sin store ankomst.

Ellers ble det delt en haug med informasjon om hvordan The Division 2 vil endre seg i Y6S3. Du kan gå over her for å lese de fullstendige oppdateringsnotatene for den kommende sesongen.