The Division Resurgence annonsert for Android og iOS

Da Ubisoft kunngjorde The Division: Heartland i mai avslørte de også at et mobilspill i The Division-universet var på vei, og nå vet vi mer om dette.

Spillet heter altså The Division Resurgence og skal komme til Android og iOS i 2023. Ikke at du må vente helt til da for å spille det siden free-to-play-spillet selvsagt skal ha en rekke tester før den tid, så om du liker tanken på The Division på farten er det bare å melde interesse her.

For pressemeldingen gjør det fullstendig klart at dette enkelt sagt er suksessoppskriften til The Division og The Division 2 på mobiler. Her inntar vi atter en gang Manhattan som en SHD-agent som skal kjempe mot ulike fiendtlige grupper enten alene eller sammen med andre spillere. Grunnleggende ting som lootsystemet (selvsagt ekstra viktig siden det er F2P) og oppgradering av både figuren og våpnene våre er selvsagt på plass i den åpne verdenen, så det skal bli interessant å se og høre hvordan dette er sammenlignet med hovedspillene etter hvert.