The Division-filmen lagt på is på grunn av Covid

Vi har ikke akkurat fått mange oppdateringer om filmatiseringen av The Division etter at prosjektet ble bekreftet helt tilbake i 2016, men regissøren David Leitch fikk det til å høres ut som om ting gikk framover for tre år siden. Sistnevnte var tydeligvis en stor overdrivelse.

I et intervju med Discussing Film forteller nemlig 87North Productions-grunnleggeren Kelly McCormick, som også er gift med Leitch, at produksjonsselskapet faktisk har sagt fra seg The Division-filmen. Dette siden den blant annet begynte å virke mer som en dokumentar med tanke på dagens pandemi, så etter år med lite fremgang skal prosjektet i det minste ha blitt lagt is.

Kanskje ikke særlig rart når mange der ute visstnok har holdt seg unna spill som Resident Evil 2, The Last of Us: Part II og slikt siden tanken på å bli minnet på pandemien enda mer ikke frister noe særlig. Dermed får bare tiden vise om Jake Gyllenhaal og Jessica Chastain faktisk blir å se i The Division-universet etter hvert eller om vi i det hele tatt får en filmatisering av det.