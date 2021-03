The Division-serien spilt av over 40 millioner og hinter til ny modus

Du ser på Annonser

Ubisoft innrømmet i 2019 at de ikke var fornøyde med hvordan The Division 2 hadde solgt de første månedene, men spillerbasen har fortsatt å vokse siden den gang. Dermed kunne de for en måned siden fortelle at spillet får mer innhold i 2021. Nå har vi fått en av grunnene til hvorfor og et lite hint om hva som venter i fremtiden.

Dette siden utviklerne har lagt ut en melding på The Division 2 sin hjemmeside hvor de avslører at over 40 millioner har prøvd de knallgode spillene. I samme slengen får vi en oversikt med noen fakta du kan se nederst, men hva med fremtiden?

Vel, de forblir relativt hemmelighetsfulle, men nå vet vi i alle fall at årets store utvidelse blant annet vil introdusere en modus vi aldri har sett maken til i franchisen og endringer som fokuserer på å gjøre hver spiller mer unik og ulike spillertyper mer effektive. En av grunnene til vagheten er at oppdateringen, som tidligere nevnt, fortsatt er meget tidlig i utviklingen, så utviklerne forventer at den tidligst skal være klar mot slutten av året.

Ikke at vi må vente helt til da for mer innhold, for i mellomtiden kan vi glede oss til nye Apparel-eventer, gjenbruk av tidligere sesonger og mindre oppdateringer. Forhåpentligvis gir disse tingene spillet nok liv til at det lever såpass lenge at vi får noen hint til Massive sitt Star Wars-spill neste år eller 2023.