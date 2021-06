The Division-skapernes Avatar-spill slippes i 2022

Over fire år har gått siden Ubisoft fortalte at The Division-skaperne i Massive laget et spill basert på James Cameron sitt Avatar-univers, men vi har sannelig ikke hørt mange pip siden den gang. Dette vil endre seg fremover.

Kveldens Ubisoft Forward-sending ble nemlig avsluttet med en filmatisk trailer fra det vi nå vet heter Avatar: Frontiers of Pandora, og gjorde det klart at spillet vil lanseres en gang neste år. Utenom det fikk vi bare vite at man spiller som Na'vi i førstpersons-perspektiv mens hun utforsker den hittil ukjente Western Frontier-delen av universet.