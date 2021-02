The Division-skapernes Star Wars-spill kommer etter Avatar

Du ser på Annonser

Det var veldig mange grunner til at Ubisoft virkelig overrasket verden da de annonserte at The Division-utviklerne i svenske Massive Entertainment har startet arbeidet med et stort Star Wars-spill. En av dem var at studioet allerede jobber på et spill basert på Avatar-universet og mer innhold til The Division 2. Mange begynte derfor å lure på om Avatar-spillet har blitt kansellert, men som forventet er det langt fra sannheten.

En av Ubisoft sine investorer bestemte seg nemlig for å spørre hva ståa er hos Massive siden Star Wars-spillet ble annonsert under kveldens investormøte, og fikk da til svar at det som fortsatt bare kalles The Avatar Project fortsatt er på vei og som forventet vil lanseres før Star Wars. Tiden får vise om det betyr at vi får se James Cameron sine blå skapninger i spillform rundt samme tid som Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 eller Avatar 5...