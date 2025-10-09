The Drifter kåret til årets spill i 2025 på Australian Game Developer Awards

HQ

Hvis du fulgte Gamereactor i løpet av den travle september, har du kanskje lest vår glødende anmeldelse av Powerhoofs The Drifter, der vi delte ut toppkarakterer for tittelen, og ga den en strålende 10/10. Vi var tydeligvis ikke alene om å ha et godt inntrykk av spillet, for på den nylig avholdte Australian Game Developer Awards ble det tildelt den gjeveste pokalen.

I følge GamesIndustry.biz er det avslørt at The Drifter har blitt kalt Game of the Year på det australske arrangementet. Men dette var ikke alt ettersom spillet tok hjem et vell av trofeer, inkludert Excellence in Art, Excellence in Narrative, og Excellence in Sound Design.

Hvis du ikke har spilt The Drifter, kan du få tak i en kopi på Steam for den ganske rimelige prislappen på £ 16.75. Ikke dårlig for Game of the Year, ikke sant?