The Drifter slippes den 17. juli

Indie-pek-og-klikk-eventyrspillet The Drifter har satt en utgivelsesdato. Spillet kommer på PC, Mac og Linux den 17. juli.

Spillet følger en omstreifer som blir vitne til et voldelig mord før han selv blir myrdet, og hovedpersonen blir kastet tilbake til kroppen sin sekunder før han dør, og må renvaske navnet sitt gjennom denne eventyrthrilleren.

I tillegg til utgivelsesdatoen, avslørte The Drifter også at det vil delta i juni-utgaven av Steam Next Fest, og gir folk en sjanse til å sjekke ut det første kapittelet via en demo på Steam, som er tilgjengelig nå.

I tillegg til å lanseres på PC, Mac og Linux, er en Nintendo Switch-versjon av The Drifter planlagt, selv om den vil komme på et senere tidspunkt.