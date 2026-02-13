The Duskbloods 2026 utgivelsesvindu bekreftet på nytt av FromSoftware morselskap

HQ

Mens FromSoftware-fans kan pote på døren til det berømte videospillstudioet og be om en annen Elden Ring, Bloodborne eller til og med Sekiro-tittel, er det tydelig at Dark Souls-skaperne har andre planer, i det minste for nå, når de utforsker verdener av flerspillerspill og Switch 2-eksklusiver.

Vi har allerede sett det første streifet inn i flerspiller med Elden Ring: Nightreign, og så er det The Duskbloods som fortsatt kommer i år. Det Nintendo Switch 2-eksklusive PvPvE-spillet ble avslørt som en overraskelse som en del av Switch 2s lanseringsstrøm, og har ikke fått mye oppmerksomhet siden. Til tross for at det forsvant en stund, er den Miyazaki-ledede grimdark-fantasien fortsatt satt til å møte utgivelsesvinduet i 2026.

I det minste er det ifølge de siste finansene fra FromSoftwares morselskap Kadokawa (via Wccftech). Vi får ikke mer informasjon enn en bekreftelse av lanseringsvinduet i 2026, i tillegg til å bli fortalt igjen at dette er en eksklusiv Nintendo Switch 2. Det er imidlertid mye å spekulere i, ettersom det antas at The Duskbloods 'utvikling begynte før markedsføringen ble utgitt på Sekiro: Shadows Die Twice, som kan gjøre det til en utrolig dyp FromSoftware-tittel, selv om premisset kanskje ikke er det spillet fans opprinnelig håpet på.

Med spillet som et flerspillertilbud, kan vi forestille oss at Nintendo Switch 2-eksklusiviteten kan komme til en slutt på et tidspunkt. Selv om det er mange Switch 2-brukere der ute, er det et helt annet spørsmål om det er nok til å opprettholde et FromSoftware flerspillerspill.