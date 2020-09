The Elder Scrolls III: Morrowind skrudde av Xbox-en din

Du ser på Annonser

Microsoft har selvsagt ikke tenkt å la det utrolige kjøpet av ZeniMax Media gå forbi i stillhet, så Larry "Major Nelson" Hryb inviterte Xbox-sjefen Phil Spencer og to av nøkkelpersonene hos Bethesda for en rask prat på den nyeste episoden av podcasten hans. Der fikk vi en interessant detalj som de færreste så komme.

Todd Howard, lederen av Bethesda Game Studios, kunne avsløre at Microsoft lærte studioet et interessant triks for Xbox-utgaven av The Elder Scrolls III: Morrowind. Som kjent var nemlig minnet et av de største problemene Bethesda hadde da de skulle bringe PC-spillet til konsollen, så utviklerne lærte et triks som lot dem starte konsollen på nytt uten at vi merket det:

"Det har vært noen gode triks de (Xbox red.anm) har lært oss. Min favoritt er i Morrowind. Du kan faktisk...om du begynner å få lavt minne kan reboote den originale Xbox-en, og brukeren vil ikke merke det. Du kan uansettfå opp et bilde. Når Morrowind laster enkelte ganger tar det veldig lang tid. Det er oss som rebooter Xbox-en"

En artig detalj undertegnede ikke visste om i alle fall.