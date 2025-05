The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er allerede det tredje mest solgte spillet i 2025

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered har vært en stor hit for Microsoft. Den største overraskelsen var utgivelsen av selve spillet, som ble sluppet 22. april etter en avsløringstrailer og stream. Det som ikke er så overraskende, er at folk strømmet til når det elskede rollespillet kom tilbake, noe som gjorde det til årets tredje mest solgte spill så langt i USA.

Det er ifølge Circanas Mat Piscatella, som skrev på Bluesky at etter å ha vært ukens bestselgende spill, har The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered raket opp til toppen av hitlistene, bare bak Assassin's Creed Shadows og Monster Hunter: Wilds.

Det som kanskje er enda mer imponerende med dette, er at spillet er tilgjengelig på Game Pass, noe som betyr at mange velger å kjøpe spillet direkte i stedet for å prøve det via en abonnementstjeneste.

Vi får vente og se om The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kan stige ytterligere på salgslistene, og hvordan Bethesda planlegger å kapitalisere på denne suksessen og det som er nok en påminnelse om at folk dør etter å høre mer om The Elder Scrolls VI.