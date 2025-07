The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Patch 1.2 legger til en mengde rettelser og nye vanskelighetsgrader

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Patch 1.2 har ankommet. Selv om oppdateringen ikke er helt ute ennå på alle plattformer, er den spillbar via Steam i betaform, og Bethesda har avslørt alt som er å se i denne siste store oppdateringen.

Du kan lese hele oppdateringsnotatene her, hvor et av de viktigste høydepunktene gjelder vanskelighetsgrad. Spesielt kan du nå finjustere eventyret ditt litt mer med muligheten til å endre spillerens kampskader og fiendens kampskader. Du kan nå velge Novice, Apprentice, Adept, Journeyman, Expert og Master for begge innstillingene, hvor Journeyman er mer som en bro mellom Adept og Expert.

Ytelsesproblemer i områder som Deepscorn Hollow, Black Rock Caverns og Bravil Castle har blitt løst, sammen med noen irriterende spilltilpasninger som at argoniske og khajiit-haler sitter fast i rustningen, samt en merkelig skalering av karakterhøyde.

Hvis du vil sjekke ut denne oppdateringen via Steam-betaen, må du bare navigere til The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered i biblioteket ditt, klikke på egenskaper, velge Betas og betaen du vil ha i rullegardinmenyen (det er "/ [beta] for denne oppdateringen) og deretter vente på at den nye versjonen skal lastes ned.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er ute nå på PC, PS5 og Xbox Series X/S