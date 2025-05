The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered solgte mer i løpet av den første måneden enn originalen gjorde på 15 måneder

HQ

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Det hadde gått rykter om spillet en god stund før det ble lansert, men da det plutselig kom på markedet i slutten av forrige måned, strømmet folk til for å få muligheten til å spille Elder Scrolls med én spiller som de hadde gått glipp av i årevis.

Ifølge ferske data fra Mat Piscatella fra Circana vet vi nå at The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered var det bestselgende spillet i april 2025, og solgte flere eksemplarer enn det originale spillet gjorde i løpet av de første 15 månedene på markedet. Det solgte også flere fullstendige spill i dollar enn originalspillet gjorde de første 14 månedene.

Andre steder i salgstallene ser vi at Xbox fortsatte å ha en flott måned. PS5-utgivelsene av Indiana Jones and the Great Circle og Forza Horizon 5 så spillene lande på henholdsvis nummer 6 og nummer 2 i april.

Selv med Game Pass som gir spillerne Oblivions remaster for abonnementskostnaden, ser det ut til at mange spillere fortsatt liker å kjøpe spillene sine direkte. Også for Xbox ser det ut til at strategien om å hoppe til andre plattformer begynner å lønne seg på store måter.