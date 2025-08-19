The Elder Scrolls Online: Feast of Shadows bringer to nye fangehull

HQ

Nye eventyr venter i The Elder Scrolls Online. Med Feast of Shadows-utvidelsen blir to nye fangehull lagt til, i tillegg til flere mindre oppdateringer av grunnspillet. Blant annet kan ridedyr nå svømme. Oppdateringen er tilgjengelig nå for PC og Mac, og kommer til konsoller 3. september.

ZeniMax Online Studios sier :

"The Feast of Shadows knytter seg tematisk til Seasons of the Worm Cult-sagaen - en fortsettelse av den opprinnelige historien - med to nye PvE-fangehull, Black Gem Foundry og Naj-Caldeesh, som ligger dypt på øya Solstice. Begge fangehullene introduserer unike historier, episke sjefer og belønninger i spillet, noe som gir spillerne en sjanse til å møte åndemanere og stenge sjelestjelende fabrikker mens ting fortsetter å bygge seg opp mot den verdensendrende, serveromfattende Writhing Wall Event, som kommer senere i år."

De som er interessert i å sjekke ut alle oppdateringene, kan gjøre det her, og nedenfor finner du den offisielle lanseringstraileren.