The Elder Scrolls Online har tjent over 2 milliarder dollar

HQ

The Elder Scrolls Online Elder Scrolls er sjelden omtalt som en vellykket live-tittel. Det er noe Matt Firor leder av Zenimax ønsker å endre:

"Jeg tror at tallet på 2 milliarder dollar bare viser engasjementet som spillerne har til spillet," sa han.

Zenimax kunngjorde nylig at The Elder Scrolls Online har tjent to milliarder USD. Dette inkluderer alt som spillerne har brukt penger på i tittelen. Spillet ble utgitt i 2014 og har over ti år tjent denne enorme summen penger.

Spiller du The Elder Scrolls Online og hva har du brukt mest penger på?