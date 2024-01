The Elder Scrolls Online når over 24 millioner spillere

HQ

Etter Xbox Developer Direct i går, hadde Bethesda Softworks et eget arrangement der de viste frem den neste utvidelsen til The Elder Scrolls Online, kalt Gold Road. Men de hadde også andre nyheter å dele om spillet, som å avsløre at de nå har nådd en ny milepæl med 24 millioner spillere.

I april i fjor avslørte Bethesda at de hadde nådd 22 millioner eventyrere, noe som betyr at spillet har vokst med to millioner spillere på ni måneder, en imponerende rate på over 200 000 nykommere i gjennomsnitt hver måned.

The Elder Scrolls Online: Gold Road lanseres 3. juni for PC og 18. juni for PlayStation 5 og Xbox Series S/X - så vi kan nok forvente at dette tallet vil vokse mye i år også. Her er det offisielle sammendraget for denne utvidelsen :

"For første gang i The Elder Scrolls Online vandrer en ny daedrisk prins rundt i Tamriel. Ithelia er tilbake, glemt selv av sine mest trofaste tilhengere. Hvorfor har hun kommet tilbake nå? Og hvilke planer har tilhengerne hennes for West Weald? Legg ut på et eventyr for å bevare virkeligheten før skjebnetrådene rakner i Ithelias kjølvann."