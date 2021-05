The Elder Scrolls Online utsettes på PlayStation 5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

I starten av april annonserte Bethesda at The Elder Scrolls Online skulle få en egen, forbedret utgave på PlayStation 5 og Xbox Series den 8. juni, men det viser seg at vi må vente bittelitt lengre.

Bethesda har nemlig funnet ut at utviklerne raskt vil få altfor mye å gjøre om The Elder Scroll Online: Console Enhanced slippes rundt samme tid som Update 30 (Blackwood), så de har bestemt seg for å utsette førstnevnte en uke. Dermed må PS5- og Xbox Series-eiere vente til den 15. juni før det venter bedre grafikk, kortere lastetider og lignende.