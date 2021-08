The Elder Scrolls V: Skyrim får mer innhold - kommer til PS5 og Xbox Series

HQ

Det er fort gjort å glemme siden spillet stadig har fått flere utgaver og kommet til flere plattformer, men den 11. november fyller The Elder Scrolls V: Skyrim 10 år. Hva passer vel da bedre enn å avsløre enda en ny utgave?

Bethesda har nå annonsert The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition for PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series den 11. november i år. Her får du med alt som er inkludert i Special Edition, samt over 500 ting folk har skapt i Creation Club. De som allerede eier Special Edition vil kunne betale en god del mindre for en oppdatering.

Noe man faktisk ikke må betale for som Special Edition-eier (eller Xbox Game Pass-medlem) er en oppgradering til PS5 eller Xbox Series, samt tilgang til 3 Creation Club-godbiter: muligheten til å fiske, Survival Mode og Saints and Seducers-oppdragene.