The Elder Scrolls VI blir kanskje ikke Xbox-eksklusivt

Det ser ut til at Xbox ikke er sikre på om de vil gjøre The Elder Scrolls VI eksklusivt eller ikke. Bethesdas siste utgivelse, Starfield, har vakt harme hos PlayStation-spillere, som føler at de går glipp av noe fordi tittelen er eksklusiv for Xbox og PC.

Det ville sannsynligvis blitt et lignende ramaskrik hvis The Elder Scrolls VI ikke ble tilgjengelig på Sonys plattformer, men i et nylig intervju med Bloomberg virker Phil Spencer ikke klar til å si om spillet blir eksklusivt eller ikke.

"Vi vurderer det fra sak til sak med spillene vi utvikler", sier Spencer. "Vi ønsker å sørge for at spillene våre er tilgjengelige på så mange forskjellige steder - på Xbox-konsollene våre, på PC, også via nettskyen, så disse spillene kan komme til nesten alle nettaktiverte enheter. Vi ser for oss millioner og atter millioner av spillere som vil få tilgang til Starfield og andre Xbox Game Studios-spill. Det handler egentlig om å gi spillerne valgmuligheter når det gjelder hvordan de vil spille og bygge opp spillbiblioteket sitt."

Tidligere rykter har antydet at spillet bare ville komme til Xbox, men siden The Elder Scrolls VI bare så vidt har begynt å bli utviklet, trenger vi ikke å bekymre oss for eksklusivitet på lenge.