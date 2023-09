The Elder Scrolls VI ser ut til å være eksklusivt for Xbox likevel

HQ

For en uke siden rapporterte vi om et Bloomberg-intervju med Xbox-sjef Phil Spencer der han sa at han ennå ikke hadde bestemt seg for om The Elder Scrolls VI ville bli en eksklusiv PC- og Xbox-tittel på samme måte som Starfield.

Nå har det blitt offentliggjort et nytt dokument i FTC v. Microsoft-saken (oppkjøpet av Activision Blizzard), der Microsoft redegjør for planene sine fremover. Dokumentet, som du kan sjekke ut hos The Verge, var tydeligvis kun ment for internt bruk og sier klart og tydelig at det ikke kommer noen PlayStation-versjon av The Elder Scrolls VI, og at PC og Xbox er de eneste plattformene for spillet.

En annen interessant ting er at selv om representanter for Xbox og Bethesda har bagatellisert hvor langt i utviklingen spillet er, og hevdet at det ligger langt frem i tid, ser det faktisk ut til at det kan bli lansert i 2026. Selv om det også står "eller senere", antar vi at 2026-delen må komme fra et sted og være et slags estimat på når det i det minste teoretisk sett kan være ferdig.