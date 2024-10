The Electric States første titt presenterer en ambisiøs sci-fi-fortelling

Det ser ut til å være en trend som dannes. Etter at Netflix og Millie Bobby Brown i mars 2024 gikk sammen om fantasy-eposet Damsel, vil vi i 2025 få noe lignende, ettersom strømmegiganten nå har bekreftet at den Russo-regisserte, Brown og Chris Pratt-ledede The Electric State nå også er planlagt for en ankomst i mars.

Dette har blitt bekreftet i en første teaser-trailer for den ambisiøse filmen som presenterer en post-apokalyptisk verden etter en krig mellom mennesker og roboter. Vi får også vite at Browns hovedperson drives av målet om å finne og redde lillebroren sin, som har blitt tatt og antatt tapt for alltid, en oppgave som hun får hjelp til av Pratts smugler og en slu gjeng med ganske bedårende roboter i varierende størrelse.

Du kan se traileren for The Electric State nedenfor, før filmen har premiere på Netflix 14. mars.