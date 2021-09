HQ

I disse dager kan du få Speed Brawl og Tharsis gratis på Epic Games Store mens et ganske annerledes spill overtar gratisplassen førstkommende torsdag.

For det er altså The Escapists som blir gratis på Epic Games Store fra klokken 17 den 23. september. Vi får se om Mouldy Toof Studios' første spill i serien blir det eneste eller om det i relativt kjent stil er enda et på lur.