The Esports Awards 2025: Alle de nominerte og kategoriene
Showet vil skje 19. november, og du kan stemme på de forskjellige nominerte nå.
Snart, den 19. november, vil mange av de største navnene fra hele esportsverdenen dra til Las Vegas for å delta på The Esports Awards nok en gang. Dette showet vil sette søkelyset på og anerkjenne de som har hatt størst innvirkning på den konkurransedyktige verdenen i dette kalenderåret, og med det nesten her, har hele listen over nominerte og kategorier blitt kunngjort. Sjekk dem ut nedenfor.
Årets esportspill:
- Apex Legends
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- Fortnite
- Honor of Kings
- Legendenes liga
- Mobile Legends: Bang Bang
- Pokémon Unite
- PUBG Mobile
- Valorant
Årets mobilspill innen e-sport:
- Brawl Stars
- Call of Duty Mobile
- Fri ild
- Honor of Kings
- Mobile Legends Bang Bang
- PUBG Mobile
- Pokémon Unite
Årets esportspersonlighet:
- Animesh "Thug" Agarwal
- Corentin "Gotaga" Houssein
- Dan "apEX" Madesclaire
- Ibai "Ibai" Llanos
- Jeremy "Forkledd Toast" Wang
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Matthew "Nadeshot" Haag
- Mossad "Msdossary" Aldossary
- Seth "Scump" Abner
- Kamel "Kameto" Kebir
Årets streamer:
- Case "CaseOh" Baker
- Darren "iShowSpeed" Watkins
- Emily "ExtraEmily" Zhang
- Félix "xQc" Lengyel
- Ibai "Ibai" Llanos
- Kai "Kai Cenat" Carlo Cenat III
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Morgan "AngryGinge" Burtwistle
- Nick "Lacy" Fosco
- Nicholas "Jynxzi" Stewart
- Payal "Payal Gaming" Dhare
Årets esports innholdsgruppe:
- Fnatic
- Gentle Mates
- Godlike
- Karmine Corp
- S8UL
- Sentinels
- T1
- Team Heretics
- Team Liquid
Årets skaper av esportsinnhold:
- Alexandre "gAuLeS" Borba Chiqueta
- Arran "TacticalRab" Francis
- Cody "Clix" Conrod
- Donato "TheDonato" Muñoz
- Jack "NiceWigg" Martin
- Jonathan "JONATHAN GAMING" Amaral
- Marc "Caedrel" Robert Lamont
- Mark "ohnePixel" Zimmermann
- Nicholas "Jynxzi" Stewart
- Raj "Snax" Varma
- Tarik "tarik" Celik
- Thomas "ZooMaa" Paparatto
Årets gjennombruddsspiller i Esports:
- Brock "brawk" Somerhalder
- Derek "Blaz" Blaz
- Jann "Kirk" Kirk Solcruz Gutierrez
- Kajetan "kaajak" Haremski
- Mason "Mercules" Ramsey
- Meng "DaShuai" Jiajun
- Rasyah "Rasyah" Rasyid
- Rudy "SkewMond" Semaan
- Samy "dralii" Hajji
- Sodbayar "Techno4K" Munkhbold
- Zack "Stompn" Lamb
Årets esportslag:
- AG Super Play - Honor of Kings
- Furia - Rainbow Six Siege
- Gen.G - League of Legends
- Karmine Corp - Rocket League
- LA Thieves - Call of Duty
- NRG - Valorant
- OpTic Texas - Call of Duty
- Team Falcons - DOTA
- Team Falcons - Rocket League
- Team Vitality - Counter-Strike 2
- Team Vitality - MLBB Women
Årets PC-spiller innen e-sport:
- Brock "brawk" Somerhalder
- Danil "donk" Kryshkovets
- Jason "f0rsakeN" Susanto
- Jeong "Chovy" Ji-hoon
- Jeong "Stalk3r" Hak-yong
- João "Jv92" Vitor
- Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Matthew "Whitemon" Filemon
- Stanislav "Malr1ne" Potorak
Årets Esports Controller-spiller:
- Anders "Vejrgang" Vejrgang
- Goichi "GO1" Kishida
- Lim "Ulsan" Soo-hoon
- Mason "Mercules" Ramsey
- Miron "Effect" Novikov
- Samy "dralii" Hajji
- Thomas "Scrap" Ernst
- Wyatt "LastShot" Gowan
- Yazeed Abdullah "Kiileerrz" Bakhashwin
- Zeng "Xiao Hai" Zhuojun
Årets esportsorganisasjon:
- AG.AL
- G2 Esports
- Gen.G
- NRG
- OpTic Gaming
- Team Falcons
- Team Liquid
- Team Vitality
- Virtus.Pro
- Weibo Gaming
Årets esporttrener :
- Alexandre "alecks" Sallé
- Jin "zWy" Changlin
- Julio "Julio" Coelho Neto Giacomelli
- Kim "Kim" Jung-su
- Kim "NineK" Bum-hoon
- Kurtis "Aui_2000" Ling
- Malkolm "bonkar" Rench
- Matthew "Satthew" Ackermann
- Rémy "XTQZZZ" Quoniam
Årets kommersielle partner innen e-sport:
- DHL
- Infinix
- Intel
- Logitech G
- Mastercard
- Mobil 1
- PepsiCo
- Red Bull
- Shopify
- VISA
- Zenni
Årets e-sportutgiver:
- Electronic Arts
- Epic Games
- Krafton
- Level Infinite
- Microsoft
- Moonton
- NetEase
- Riot Games
- Valve
Årets støttetjeneste for e-sport:
- Bad Moon Talent
- Character Select Agency
- ESG Law
- Evolved Talent Agency
- Heaven Media
- Loaded
- Ocelot Sports
- Prodigy Agency
- Ulti Agency
Årets støtteplattform for e-sport:
- Blinkfire
- Blitz.gg
- Discord
- Esports Charts
- FACEIT
- GRID Esports
- Liquipedia
- Mobalytics
- Overwolf
- Shikenso
- Tracker Network
Årets kreative kampanje for e-sport:
- Team Vitality x Nescafé: Klar til å gå opp i nivå
- DHL - eFFiBOT Game: Verdensmesterskap
- Team Vitality x Aldi: Den stigende dagen
- ALGS x Red Bull: iiTzTimmy + ImperialHal
- Prime Video: Esports verdensmesterskap nivå opp
- G2 Esports LoL Roster kunngjøring
- Team Liquid 25 års jubileumskampanje
Esports Play by Play Caster av året:
- Anders Blume
- Brandon "BSmith" Smith
- Clayton "CaptainFlowers" Raines
- Conner "Scrawny" Girvan
- James "Kaelaris" Carrol
- Lauren "Pansy" Scott
- Mark "Onset" Hatcher
- Michael "Yipes" Mendoza
- Miles Ross
- Owen "ODPixel" Davies
- The7WG
- Victoria "VikkiKitty" Perez
Årets fargekastere innen esport:
- Andy "Bravo" Dudynsky
- Andrew "Vedius" Day
- Chad "SPUNJ" Burchill
- Dan "Gaskin" Gaskin
- Isaac "Azael" Cummings-Bentley
- Josh "Sideshow" Wilkinson
- Mohan "launders" Govindasamy
- Thomas "Chance" Ashworth
Årets esportsvert:
- Chris "Puckett" Puckett
- Eefje "Sjokz" Depoortere
- Evan "Raynday" Byron Raynr
- Frankie Ward
- Freya "Freya" Spiers
- Ghassan "Milosh" Finge
- Iain Chambers
- James Banks
- Lauren "GlitterXplosion" Laracuente
- Laure Valée
- Salome "Soe" Gschwind-Repp
- Trevor "Quickshot" Henry
Årets esportsanalytiker:
- Emily Rand
- Jack "Fresh" Allen
- Jacob "Pimp" Winneche
- John "JHawk" Harris
- Joshua "Steel" Nissan
- Léo "Alphama" Robine
- Mimi "aEvilcat" Wermcrantz
- Robert "Dagda" Price
- Weston "Clutch" Price
Du kan stemme på dine favorittspillere og -personligheter ved å gå over her.