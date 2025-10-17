The Esports Awards 2025: Alle de nominerte og kategoriene

HQ

Snart, 19. november, vil mange av de største navnene fra hele esportsverdenen dra til Las Vegas for å delta på The Esports Awards nok en gang. Dette showet vil sette søkelyset på og anerkjenne de som har hatt størst innvirkning på den konkurransedyktige verdenen i dette kalenderåret, og med det nesten her, har hele listen over nominerte og kategorier blitt kunngjort. Sjekk dem ut nedenfor.

Årets esportspill:



Apex Legends



Counter-Strike 2



DOTA 2



Fortnite



Honor of Kings



Legendenes liga



Mobile Legends: Bang Bang



Pokémon Unite



PUBG Mobile



Valorant



Årets mobilspill innen e-sport:



Brawl Stars



Call of Duty Mobile



Fri ild



Honor of Kings



Mobile Legends Bang Bang



PUBG Mobile



Pokémon Unite



Årets esportspersonlighet:



Animesh "Thug" Agarwal



Corentin "Gotaga" Houssein



Dan "apEX" Madesclaire



Ibai "Ibai" Llanos



Jeremy "Forkledd Toast" Wang



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Matthew "Nadeshot" Haag



Mossad "Msdossary" Aldossary



Seth "Scump" Abner



Kamel "Kameto" Kebir



Årets streamer:



Case "CaseOh" Baker



Darren "iShowSpeed" Watkins



Emily "ExtraEmily" Zhang



Félix "xQc" Lengyel



Ibai "Ibai" Llanos



Kai "Kai Cenat" Carlo Cenat III



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Mark "ohnePixel" Zimmermann



Morgan "AngryGinge" Burtwistle



Nick "Lacy" Fosco



Nicholas "Jynxzi" Stewart



Payal "Payal Gaming" Dhare



Årets esports innholdsgruppe:



Fnatic



Gentle Mates



Godlike



Karmine Corp



S8UL



Sentinels



T1



Team Heretics



Team Liquid



Årets skaper av esportsinnhold:



Alexandre "gAuLeS" Borba Chiqueta



Arran "TacticalRab" Francis



Cody "Clix" Conrod



Donato "TheDonato" Muñoz



Jack "NiceWigg" Martin



Jonathan "JONATHAN GAMING" Amaral



Marc "Caedrel" Robert Lamont



Mark "ohnePixel" Zimmermann



Nicholas "Jynxzi" Stewart



Raj "Snax" Varma



Tarik "tarik" Celik



Thomas "ZooMaa" Paparatto



Årets gjennombruddsspiller i Esports:



Brock "brawk" Somerhalder



Derek "Blaz" Blaz



Jann "Kirk" Kirk Solcruz Gutierrez



Kajetan "kaajak" Haremski



Mason "Mercules" Ramsey



Meng "DaShuai" Jiajun



Rasyah "Rasyah" Rasyid



Rudy "SkewMond" Semaan



Samy "dralii" Hajji



Sodbayar "Techno4K" Munkhbold



Zack "Stompn" Lamb



Årets esportslag:



AG Super Play - Honor of Kings



Furia - Rainbow Six Siege



Gen.G - League of Legends



Karmine Corp - Rocket League



LA Thieves - Call of Duty



NRG - Valorant



OpTic Texas - Call of Duty



Team Falcons - DOTA



Team Falcons - Rocket League



Team Vitality - Counter-Strike 2



Team Vitality - MLBB Women



Årets PC-spiller innen e-sport:



Brock "brawk" Somerhalder



Danil "donk" Kryshkovets



Jason "f0rsakeN" Susanto



Jeong "Chovy" Ji-hoon



Jeong "Stalk3r" Hak-yong



João "Jv92" Vitor



Mathieu "ZywOo" Herbaut



Matthew "Whitemon" Filemon



Stanislav "Malr1ne" Potorak



Årets Esports Controller-spiller:



Anders "Vejrgang" Vejrgang



Goichi "GO1" Kishida



Lim "Ulsan" Soo-hoon



Mason "Mercules" Ramsey



Miron "Effect" Novikov



Samy "dralii" Hajji



Thomas "Scrap" Ernst



Wyatt "LastShot" Gowan



Yazeed Abdullah "Kiileerrz" Bakhashwin



Zeng "Xiao Hai" Zhuojun



Årets esportsorganisasjon:



AG.AL



G2 Esports



Gen.G



NRG



OpTic Gaming



Team Falcons



Team Liquid



Team Vitality



Virtus.Pro



Weibo Gaming



Årets esporttrener :



Alexandre "alecks" Sallé



Jin "zWy" Changlin



Julio "Julio" Coelho Neto Giacomelli



Kim "Kim" Jung-su



Kim "NineK" Bum-hoon



Kurtis "Aui_2000" Ling



Malkolm "bonkar" Rench



Matthew "Satthew" Ackermann



Rémy "XTQZZZ" Quoniam



Årets kommersielle partner innen e-sport:



DHL



Infinix



Intel



Logitech G



Mastercard



Mobil 1



PepsiCo



Red Bull



Shopify



VISA



Zenni



Årets e-sportutgiver:



Electronic Arts



Epic Games



Krafton



Level Infinite



Microsoft



Moonton



NetEase



Riot Games



Valve



Årets støttetjeneste for e-sport:



Bad Moon Talent



Character Select Agency



ESG Law



Evolved Talent Agency



Heaven Media



Loaded



Ocelot Sports



Prodigy Agency



Ulti Agency



Årets støtteplattform for e-sport:



Blinkfire



Blitz.gg



Discord



Esports Charts



FACEIT



GRID Esports



Liquipedia



Mobalytics



Overwolf



Shikenso



Tracker Network



Årets kreative kampanje for e-sport:



Team Vitality x Nescafé: Klar til å gå opp i nivå



DHL - eFFiBOT Game: Verdensmesterskap



Team Vitality x Aldi: Den stigende dagen



ALGS x Red Bull: iiTzTimmy + ImperialHal



Prime Video: Esports verdensmesterskap nivå opp



G2 Esports LoL Roster kunngjøring



Team Liquid 25 års jubileumskampanje



Esports Play by Play Caster av året:



Anders Blume



Brandon "BSmith" Smith



Clayton "CaptainFlowers" Raines



Conner "Scrawny" Girvan



James "Kaelaris" Carrol



Lauren "Pansy" Scott



Mark "Onset" Hatcher



Michael "Yipes" Mendoza



Miles Ross



Owen "ODPixel" Davies



The7WG



Victoria "VikkiKitty" Perez



Årets fargekastere innen esport:



Andy "Bravo" Dudynsky



Andrew "Vedius" Day



Chad "SPUNJ" Burchill



Dan "Gaskin" Gaskin



Isaac "Azael" Cummings-Bentley



Josh "Sideshow" Wilkinson



Mohan "launders" Govindasamy



Thomas "Chance" Ashworth



Årets esportsvert:



Chris "Puckett" Puckett



Eefje "Sjokz" Depoortere



Evan "Raynday" Byron Raynr



Frankie Ward



Freya "Freya" Spiers



Ghassan "Milosh" Finge



Iain Chambers



James Banks



Lauren "GlitterXplosion" Laracuente



Laure Valée



Salome "Soe" Gschwind-Repp



Trevor "Quickshot" Henry



Årets esportsanalytiker:



Emily Rand



Jack "Fresh" Allen



Jacob "Pimp" Winneche



John "JHawk" Harris



Joshua "Steel" Nissan



Léo "Alphama" Robine



Mimi "aEvilcat" Wermcrantz



Robert "Dagda" Price



Weston "Clutch" Price



Du kan stemme på dine favorittspillere og -personligheter ved å gå over her.