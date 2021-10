The Evil Within-studioet har enda et prosjekt på gang

HQ

Tango Gameworks, som delvis styres av Resident Evil-skaperen Shinji Mikami, jobber hardt på Ghostwire Tokyo, men nå vet vi at det ikke er det eneste spillet de jobber på.

Faktisk avslørte Mikami under Microsofts Xbox Tokyo Game Show-livesending at de jobber på et nytt spill også, hvor regissøren bak The Evil Within 2, John Johanas, er regissør.

Det peker naturligvis i retning av et The Evil Within 3, men det er ennå for tidlig å si helt sikkert, og Mikami selv ville ikke fortelle noe mer.

Ghostwire Tokyo skal lanseres i starten av 2022.