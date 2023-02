Til tross for at de hadde en liten oppblomstring for et tiår eller så siden, trekker pek-og-klikk-eventyrspill sjelden mye oppmerksomhet utenfor fankretser. Det var litt av en overraskelse da The Excavation of Hob's Barrow, mellom all gufingen over Elden Ring og God of War: Ragnarök, klarte å få enda noen få omtaler under fjorårets Game of The Year-debatter. Nå er spillet ute på Switch, og vi er her for å se om spillet holder seg på en ny plattform.

I The Excavation of Hob's Barrow spiller du rollen som Thomasina Bateman, en ung antikvar hvis forskning på spurvene i England har ført henne til den lille landsbyen Bewlay. Etter å ha ankommet med tog en kald og tåkete natt, drar hun rett til det lokale vertshuset og leier et rom. Når hun våkner neste morgen, oppdager hun at tåken har lettet, men sløret av overtro og fiendtlighet som henger over den lille landlige byen viser seg vanskeligere å bli kvitt, og Thomasina må bruke de neste tre dagene på å finne gravhaugen, få tillatelse til å grave den ut og til slutt samle et mannskap som er villig til å hjelpe henne i selve arbeidet.

Uten å ødelegge for mye, er det veldig mye en Lovecraftian-fortelling med mange vage hint, men lite når det gjelder faktisk skrekk, til siste akt der helvete plutselig bryter løs. Ispedd den lineære fortellingen er det nok av korte spillbare tilbakeblikk som forsterker temaet om å grave i fortiden og gir ytterligere motivasjon til karakteren. Jeg personlig likte det mye, men selv om du ikke liker dette spenningsmerket spesielt, vil karakterene og dialogen sannsynligvis vinne deg over.

For det første er Thomasina en flott karakter som har både sjarm, vidd og varme, uten noen gang å falle inn i den ironisk løsrevne kraftkvinneklisjeen som er ganske utbredt i sjangeren. Gjennom de velskrevne og engasjerende samtalene lærer du også at under den fiendtlige fernissen til mange av lokalbefolkningen, som den opprinnelig slipende Arthur Pillet og den gamle og bitre Cyril, ligger en ekte varme. Det hjelper absolutt at Thomasina kan holde brennevinet sitt bedre enn de fleste menn, og til tider føles historien nesten som Cheers møter X-Files, med den lokale tavernaen The Plough and Furrow som gir en trygg havn blant de mange vagt foruroligende stedene i Bewlay og de omkringliggende myrområdene.

Publisert av Wadjet Eye Games, The Excavation of Hob's Barrow viser alle kjennetegnene til deres vanligvis høye produksjonsverdier. Selv om den pikselerte grafikken ikke føles spesielt original, er de fortsatt godt laget med atmosfæriske utsikter, sjarmerende animasjoner og, avgjørende, en klar oversikt over viktige objekter. Også verdt å merke seg er de overdrevne karakterportrettene som vises i noen få scener som går tilbake til det klassiske Cthulhu pek-og-klikk-eventyret Shadow of the Comet. Og mens jeg kunne bruke avsnitt raving om lydsporet og stemmeskuespill, la meg bare være kort og si at det er utmerket - lett på nivå med alt du finner i de fleste AAA-produksjoner.

Selvfølgelig står de fleste eventyrspill eller (som for ofte er tilfelle) faller med puslespilldesignet. Dette har ført til at mange moderne utviklere nesten fjerner gåter helt, men utvikleren Cloak and Dagger Games går for en bedre løsning, inkludert gåter som legger til atmosfæren i stedet for å forringe. Ofte utgjør løsningen utmattende alle dialogalternativer eller bruk av handelsverktøyene dine (for eksempel din pålitelige meisel eller sparkel), men det er fortsatt noen få hjernetrim som krever at du bruker litt lateral tenkning for å løse. Samlet sett kan gåtene best beskrives som veihumper, noe som tvinger deg til å bremse litt og engasjere deg i verden, uten å sette deg til full stopp.

I lys av alt dette er det ikke vanskelig å se hvorfor PC-versjonen av The Excavation of Hob's Barrow har fått så mye ros. Cloak and Dagger Games har gravd dypt inn i eventyrsjangerens fortid, men i stedet for å være gravrøvere, og ta hvert eneste element som kan vekke nostalgi fra fansen, har de i stedet fokusert på å bare bringe tilbake de elementene som virkelig fungerer, og har til og med polert dem ytterligere. Men hva med hoppet til konsoll? Har utvikleren også klart denne vanskelige bragden?

Det korte svaret er ja. For det meste i hvert fall. Selv i håndholdt modus ser grafikken skarp ut, og mens objekter i seg selv er enkle nok til å få øye på, kan du markere dem alle ved å trykke på Y - en funksjon som bør være lovpålagt i alle pek-og-klikk-eventyrspill. Ytterligere livskvalitetsfunksjoner inkluderer en enkel å navigere lagerlinje på toppskjermen, muligheten til å bla gjennom elementer med skulderknappene og øyeblikkelige skjermoverganger aktivert ved dobbelttrykk ved utgangene. Det lille utviklingsteamet prøver til og med å løse det evige spørsmålet om hvordan du best kan tilpasse musekontroller til kontrolleren, slik at du kan bruke begge analoge spakene til å kontrollere en virtuell markør, med høyre som er litt tregere enn venstre, slik at du kan få mer presise kontroller om nødvendig. Min eneste klage er at du ikke kan bytte dem rundt.

Det er noen mindre mangler, for eksempel at spillet bare klokker inn på omtrent fem timer, og sluttfølelsen både rushed og litt forutsigbar. Men alt i alt er The Excavation of Hob's Barrow en utmerket moderne pek-og-klikk-thriller som på mange måter overgår selv eventyrklassikere som Broken Sword og Gabriel Knight: Sins of the Fathers. For den mer enn rettferdige prisen på £ 13.49 / € 14.99 er dette et must kjøp for fans av sjangeren.