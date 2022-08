The Expanse-gameplay lar oss være en mer uskyldig Camina Drummer

Deck Nine og Telltale Games var relativt sparsomme med detaljer da de kunngjorde The Expanse: A Telltale Series i desember, noe som kanskje er smart. I den første...

The Expanse - A Telltale Series avslørt av Life is Strange-folkene

den 10 desember 2021 klokken 03:10 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Da Telltale Games ble "gjenopplivet" kunngjorde studioet at det lager The Wolf Among Us 2, så mange trodde nok at utviklerne bare ville fokusere på oppfølgere i starten....