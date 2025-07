The Fantastic Four: First Steps åpner til 218 millioner dollar globalt, Superman passerer 500 millioner dollar

HQ

Er superheltfilmenes tidsalder på vei tilbake? Vel, i det minste ser det ut til at billettkontoret behandler både The Fantastic Four: First Steps og Superman vennlig. Mens The Fantastic Four tar sine første skritt inn på kino har fansen tatt imot den nyeste MCU-filmen med åpne armer og nye perspektiver.

Filmen har tjent inn 218 millioner dollar på billettkontoret (via BoxOfficeMojo) på et produksjonsbudsjett på 200 millioner dollar. Det er absolutt ingen dårlig start, og selv om Marvels første familie kanskje ikke vil tjene inn budsjettet sitt på en helg, vil det sannsynligvis klatre betydelig etter hvert som helgene går.

Den andre store superheltfilmen som er ute akkurat nå er et bevis på det. Etter å ha åpnet for over 220 millioner dollar på billettkontoret, har den nå passert 500 millioner dollar, og har dermed nådd Warner Bros. påståtte interne mål.

Andre steder i billettkontoret, Jurassic World: Rebirth fortsetter å tjene penger internasjonalt, med en global total på 718 millioner dollar, mens F1 også har passert 500 millioner dollar. Lilo & Stitchs dominans kan ha gjort uopprettelig skade på andre barnefilmer i år, ettersom den nye Smurfene-filmen bare har spilt inn 69 millioner dollar på billettkontoret.