The Fantastic Four: First Steps er ferdig innspilt

Det er nå rapportert at innspillingen av den kommende The Fantastic Four: First Steps -filmen er avsluttet, og at filmen nå har gått inn i postproduksjonen og er på vei mot premieredatoen sommeren 2025.

Dette ble tilsynelatende bekreftet i et bilde fra avslutningsfesten som har begynt å gå rundt (takk, Maxblizz), noe som betyr at full innsats nå vil gå over til redigeringsprosessen for å sikre at filmen forhåpentligvis er i en kvalitetsmessig god stand når den kommer på kino 25. juli 2025.

Når det gjelder hva filmen handler om, ble det fullstendige sammendraget nylig utgitt, og sier følgende:

"Med en livlig bakgrunn i en retro-futuristisk verden inspirert av 1960-tallet, introdusererThe Fantastic Four: First Steps Marvels første familie - Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Invisible Woman, Johnny Storm/Human Torch og Ben Grimm/The Thing - Marvels første familie når de står overfor sin mest skremmende utfordring noensinne. De tvinges til å balansere rollene sine som helter med styrken i familiebåndet, og de må forsvare jorden mot den glupske romguden Galactus (Ralph Ineson) og hans gåtefulle hird, Silver Surfer (Julia Garner). Og som om ikke Galactus' plan om å sluke hele planeten og alle på den var ille nok, blir det plutselig veldig personlig."

Gleder du deg til Marvels første familie debuterer i Marvel Cinematic Universe?