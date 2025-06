The Fantastic Four: First Steps var inspirert av Sam Raimis Spider-Man

HQ

The Fantastic Four: First Steps Det er bare litt over en måned til filmen kommer, og hypen rundt Marvels første familie i MCU har vokst jevnt og trutt helt siden vi så den første kunngjøringen av filmens rollebesetning.

Det ser ut til at Marvel benytter sjansen til å gjenopprette den gamle MCU-følelsen med The Fantastic Four: First Steps, og har latt seg inspirere av noen andre store filmverk for å få det til. Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey kommer til å tenke på regissør Matt Shakman og produsent Tim Lewis når de snakker med Collider.

En annen produsent, Grant Curtis, fremhevet også hvordan Sam Raimis Spider-Man-filmer bidro til å bygge First Steps. "Noe av det fine med det, og som jeg ser hos Matt Shakman, er at Sam alltid gikk tilbake til kildematerialet og sa: 'Det er en grunn til at Peter Parker og Spider-Man har vært så populær så lenge' ... Matt så alltid på det på samme måte. Det er en grunn til at denne IP-en har vært populær i 60 år. La oss omfavne det. La oss ikke løpe fra det. La oss utfordre manusforfatterne våre til å fortelle den kuleste Galactus-historien," sa han.

The Fantastic Four: First Steps Galactus' historie vil imidlertid føles unik for en MCU-film, i og med at selv om den vil være knyttet til resten av serien, finner filmen sted på 1960-tallet, noe som betyr at den er ganske låst til sin egen tidslinje, uten begrensningene fra andre Marvel-historier. Vi får se om en tur til fortiden kan gi MCU en ny start.

The Fantastic Four: First Steps har premiere 25. juli.