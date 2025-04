The Fantastic Four: First Steps vil by på en annen versjon av Johnny Storm

HQ

Før han var Captain America, var Chris Evans Marvels Johnny Storm. Han spilte rollen i tråd med mange fans' forventninger, som det kjepphøye unge medlemmet av teamet, som jaget skjørt og ikke tok noe særlig alvorlig.

Joseph Quinn, som skal spille Johnny Storm i MCU Fantastic Four-filmen, ønsker å ta karakteren i en annen retning. "Han er en mann som leder med mye bravado, noe som kan være en fornærmelse noen ganger. Men han er også morsom", sier Quinn til Entertainment Weekly. "Jeg og [Marvel Studios-sjefen] Kevin [Feige] snakket om tidligere iterasjoner av ham og hvor vi er kulturelt sett. Han ble stemplet som en kvinnebedårende, fandenivoldsk fyr, men er det sexy i disse dager? Jeg tror ikke det."

"Denne versjonen av Johnny er mindre ufølsom overfor andre menneskers følelser, og forhåpentligvis er det en selvinnsikt om hva som driver den oppmerksomhetssøkende atferden."

Matt Shakman, regissøren av The Fantastic Four: First Steps, minner oss om at for at Johnny skulle få være med på romskipet sammen med de andre medlemmene av teamet, måtte han være smart, og selv om han kanskje er lillebroren i Marvels første familie, vil han ikke alltid oppføre seg som det.

The Fantastic Four: First Steps Filmen slippes 25. juli.