The Finals blander Overwatch og Battlefield

Dagen etter at Embark Studios utsatte spennende ARC Raiders til 2023 fortalte de tidligere Battlefield-utviklerne at dette skyldes fokuset ble rettet mot et annet hemmelig spill som minnet mer om deres tidligere prosjekter. Nå forstår jeg hva de mente.

Spillet heter nemlig The Finals, og er et førstepersons skytespill som tilsynelatende blander Apex Legends og Overwatch sitt fokus på unike figur med Battlefield-spillenes fokus på ødeleggbare omgivelser. Spesielt sistnevnte tror de tilfører noe nytt og spennende til det godt fylte markedet siden det er få spill som kan skryte av å la oss drepe andre ved å få bygninger til å falle over dem.

Dessverre får vi ikke vite stort mer enda, men siden utviklere Google">søker etter testere</a> vil det ikke ta langt tid før vi får vite og se mye mer.