The Finals har allerede mer enn 10 millioner spillere

Det ble raskt klart at de tidligere Battlefield-utviklerne i Embark Studios var inne på noe spesielt med The Finals, ettersom spillets betaversjon nådde mer enn 7,5 millioner spillere. Det viste seg at disse spillerne fortalte om det til mange av vennene sine.

Den siste kunngjøringen fra det svenske studioet før det stenger for ferien er at The Finals nå har passert 10 millioner spillere etter bare to uker på markedet. Det er svært imponerende, så la oss håpe at utviklerne lykkes med å bli kvitt alle de fordømte juksemakerne så fort som mulig for å unngå at folk forlater spillet i frustrasjon.