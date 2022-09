The Finals ødelegger alt i imponerende gameplaytrailer

HQ

Med tanke på Embark Studios i stor grad består av tidligere Battlefield-utviklere overrasket det ikke at de snakket en del om veldig ødeleggbare omgivelser da The Finals ble avduket i august. Nå kan du se at de mener alvor også.

Studioet avslører nemlig at den lukkede pre-alphatesten for The Finals starter den 29. september, og for å få enda flere til å melde seg på har gjengen også gitt oss en gameplaytrailer som virkelig får spillet til å se meget bra ut med ekstremt detaljerte ødeleggelser, intense skuddvekslinger og mer.