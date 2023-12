The Finals Utviklerne ville ikke engang lage et skytespill.

HQ

Med tanke på at studioet bak The Finals er stappfullt av Battlefield-veteraner, må det å lage et skytespill for Embark Studios føles som en selvfølge. Men utviklerne hadde tydeligvis ikke tenkt å lage et skytespill til å begynne med.

I en samtale med Game Informer forteller kreativ leder Gustav Tilleby om hvordan The Finals ble til: "Til å begynne med hadde vi ikke tenkt å lage et skytespill. Jeg tror ikke det var noe som ble sagt høyt, det var noe alle antok, som at 'nei, det burde vi ikke gjøre', fordi vi hadde gjort det før."

"Vi hadde faktisk game jams og sånt ganske regelmessig på jobben i begynnelsen, der alle kom med ideer og sånt. Jeg kom med noen ideer, blant annet den "kjedelige idé én" og den "kjedelige idé to", og begge var skytespill", sier Tilleby. "Jeg kalte dem det fordi jeg ikke trodde noen ville være interessert i å lage dem uansett. Så vi bare snakket om det og sa: "Kanskje vi skulle prøve". Noen av oss satte oss ned og sa at hvis vi skal gjøre det, må det være unikt, det må være noe som ingen andre gjør. Så det var utgangspunktet for hele pitchingprosessen."

The Finals har definitivt vist seg å være et unikt skytespill. Med millioner av spillere i den åpne betafasen og fortsatt stor interesse etter utgivelsen føles det som et friskt pust i sjangeren, men vi får vente og se om det har en varig effekt.