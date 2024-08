The First Berserker: Khazan avduker ny trailer og kunngjør utgivelse tidlig i 2025

HQ

ONL skulle ikke være uten et nytt bidrag i den Souls-lignende sjangeren, og det var The First Berserker: Khazan som dukket opp på Geoff Keighleys arrangement. Nexon og studioet Neople kunngjorde at ARPG vil bli utgitt på PC, PS5 og Xbox Series X / S tidlig neste år, samtidig som de også avduket en ny gameplay-trailer.

I tillegg vil tittelen være tilgjengelig for Gamescom-deltakere å prøve for første gang. Det er også annonsert en lukket beta i perioden 11.-20. oktober 2024, som du kan registrere deg for på den offisielle nettsiden her.

Sjekk ut den nye traileren for The First Berserker: Khazan nedenfor.