The First Berserker: Khazan trailer viser actionfylt gameplay

Et av spillene som ble vist frem under Xbox Partner Preview -messen som nettopp ble avsluttet, var Nexons kommende The First Berserker: Khazan. Dette er et actionfylt rollespill for én spiller som foregår i Dungeon Fighter Online -universet.

I en to minutter lang video fylt med gameplay fikk vi en god titt på noen ganske intense kamper og en grafisk design vi tror fans av manga og anime vil sette stor pris på. Her er hva den offisielle pressemeldingen hadde å si:

"Pell Los-imperiet er reddet - til en viss pris. Etter at den store generalen Khazan og erkemagikeren Ozma har beseiret berserk-dragen Hismar og dragelegionen, vil spillerne tre inn i Khazans sko når han blir feilaktig anklaget for forræderi og sendt i eksil utenfor imperiet. I dette knallharde actionrollespillet står spennende kamper i sentrum for hvert steg i Khazans søken etter hevn mot dem som iscenesatte hans undergang, preget av intense, aggressive og stadig skiftende kampstiler.

For å overleve det nådeløse angrepet fra fienden må spillerne mestre kampkunsten, oppgradere karakterenes ferdigheter og kombinere våpen og rustninger - alle med unike fordeler. Etter hvert som spillerne klarer vanskeligere oppdrag, møter de skremmende sjefer, og de får kraftig utstyr og evner som gjør det mulig å sette i gang ondskapsfulle kombinasjoner og stilfulle, men brutale nedleggelser."

Høres det interessant ut? Ta en titt på den splitter nye traileren for å se hvordan alt dette ser ut i spillet.