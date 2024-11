The First Descendant skal legge til jiggle-fysikk

HQ

The First Descendant er et RPG-skytespill som tiltrakk seg millioner av spillere etter lanseringen. Selv om mange er med for å plyndre og skyte, er det en god del fans som har en viss... forkjærlighet for de kvinnelige karakterdesignene.

De samme fansen har bedt om jiggle-fysikk i noen tid nå, og Nexon har svart på bønnene deres. I en nattlig Discord Q & A (takk, GamesRadar) sa Nexon-utvikler TFD_PD_Lee "Jeg ønsket å dele noen viktige nyheter, så jeg bestemte meg for å komme på nettet sent i kveld. Etter en lang diskusjon med AD i dag, har det blitt tatt en beslutning om å legge til den mye etterspurte 'Jiggle Physics'. Dette ble bestemt for kort tid siden, så detaljene om når og hvordan det vil bli implementert i spillet, er ennå ikke ferdigstilt og vil bli delt i fremtidige oppdateringer."

Det ser nesten ut til å ta moroa ut av det, og legge til en slik formalitet til inkluderingen av jiggle-fysikk. Uansett hvordan de ble kunngjort, vil fansen imidlertid være glad for at de er i spillet. The First Descendant har aldri vært et spill som viker unna NSFW-antrekkene, så det ser ut til at det bare vil lene seg ytterligere i den retningen i fremtiden.