The First Descendant-utgiveren innrømmer at spillet "ikke hadde noen utholdenhet"

Selv om Nexon kanskje har suksess akkurat nå takket være millioner av salg drevet av Embark Studios' ARC Raiders, er det ingen utgivere og utviklere som treffer blink hver eneste gang. Nexon er modig nok til å innrømme det, og til og med påpeke at visse spill ikke fungerte, som The First Descendant.

I sitt siste økonomiske orienteringsdokument skisserer Nexon det en gang populære skytespillet som et viktig eksempel på hva som gikk galt, sammen med Dungeon & Fighter Mobile. "Sterk lansering, ingen utholdenhet," heter det i dokumentet når man husker lanseringen av The First Descendant. Spillet klarte hele 264 000 samtidige spillere på Steam da det først ble lansert, men har siden sunket i antall spillere. Nå får det fortsatt noen få tusen om dagen, noe som ikke er det verste samtidige antallet vi har sett for en live-service-tittel, men det er tydeligvis ikke det Nexon hadde håpet på.

"Dette er designproblemer som ikke løses med en oppdatering - de krever strukturelle endringer i spillmekanikken," innrømmer Nexon. Det kommer fortsatt sesongbasert innhold til spillet, i tillegg til en og annen oppdatering her og der, men kanskje dette kan endre seg snart, ettersom Nexon går videre til det som fungerer, i stedet for å dvele ved det som ikke gjør det.