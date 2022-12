The Flash-filmen har fått ny premieredato igjen

Nei, ikke bekymre deg, den kommende The Flash-filmen har ikke blitt forsinket igjen. På grunn av produksjonsvansker (og andre problemer) har filmen blitt skjøvet frem og tilbake, og det er ikke lenger kjent hvordan den passer inn i James Gunn og Peter Safrans overordnede visjon for fremtiden til DC-baserte filmer og serier - men nå har den fått ny premieredato.

Som The Hollywood Reporter skriver, har The Flash faktisk blitt fremskyndet til 16. juni. Det er en uke tidligere enn forrige planlagte premieredato 23. juni.

Eksakt hvorfor vet vi ikke, men det kan jo tenkes at de gjør det for å gi litt plass mellom den og Indiana Jones and the Dial of Destiny, som har premiere 30. juni.