The Flash-regissøren skal være involvert i neste Batman-film

Det er travle dager for The Flash-regissør Andy Muschietti. Ikke bare er han midt i en av Warner Bros. sine største premierer, men nå går det rykter om at han også er koblet til den neste store Batman-filmen.

Det var under et intervju med Narcity Canada at Muschietti ble spurt om Batman: The Brave and The Bold, og hva han ville gjort hvis han fikk regissere sin egen film med den mørke ridderen i hovedrollen. Svaret han ga var mildt sagt interessant:

"Åh... jeg tror ikke jeg kan svare på det... ennå."

Så hva betyr denne kryptiske uttalelsen? Kan det være at Muschiettis neste prosjekt som regissør faktisk er Batman: The Brave and The Bold? Logisk sett føles det definitivt som en mulighet, spesielt hvis vi ser på hvor utrolig positive de første inntrykkene og den generelle buzzen rundt The Flash har vært. Det er helt klart at Warner og DC ønsker å fortsette å dra nytte av et slikt talent.

Tror du Muschietti er rett person til å håndtere Batman for DCU (som ikke må å forveksle med Matt Reeves' separate The Batman-univers)?