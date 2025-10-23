The Gang introduserer et spin-off indie-studio med fokus på "brukergenererte og samfunnsdrevne spill"

HQ

Du kjenner kanskje navnet The Gang, ettersom utvikleren nylig leverte skrekkprosjektet Out of Sight. Dette var et interessant øyeblikk for teamet, ettersom utvikleren tidligere har vært mest kjent for å lage opplevelser for Roblox. Men det er tydelig at denne satsingen på det mer mainstream spillandskapet har vært vellykket, for nå har The Gang annonsert et spin-off-studio som skal vokse og utvide sin IP.

Fra The Gang kommer The Gang Studio, som er et team dedikert til å "utvide sin portefølje av egen IP, flytte kreative grenser og fortsette å vokse i den raskt voksende verdenen av brukergenererte og samfunnsdrevne spill."

Den nye struktureringen betyr også at The Gang nå kan "løpe raskere både med merkevaresamarbeid og utvikling av egne spill", som medgrunnlegger og styreleder Marcus Holmström forklarer. Det vil også gjøre det mulig for selskapet å skille ut den originale IP-utviklingen i et frittstående studio som skal skape "den neste bølgen av banebrytende titler".

For at dette trekket skal bli vellykket og en realitet, har Behold Ventures støttet The Gang Studio og vil hjelpe det med å nå sine mål.